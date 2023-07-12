Зеленський каже, що досі вважає "абсурдним" рішення НАТО, але повірив заявам партнерів
Президент Зеленський наполягає, що всупереч тексту рішення НАТО Альянс не буде висувати політичні вимоги для запрошення України до вступу в НАТО.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після саміту НАТО в Вільнюсі.
Зеленський повторив, що тепер загалом задоволений рішенням саміту. "Ми отримали великий позитив, і отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО", – заявив він.
Уточнюючи на прохання "ЄП" своє бачення "умов" для початку переговорів, Зеленський визнав, що на етапі переговорів Україна хотіла змінити рішення, щоби йшлося лише про "безпекові умови" – однак Альянс на це не погодився. Попри це, Володимир Зеленський упевнений, що Альянс не буде затримувати вступ України з мотиву браку реформ.
"Я вважаю, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована. А це означає, що в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять у НАТО і ми будемо в НАТО. Іншого я від лідерів держав НАТО не чув", – заявив він.
Примітно, що Зеленський також підкреслив, що і досі вважає "безпрецедентним й абсурдним" рішення НАТО, як він наполягав напередодні.
"Я не змінив свою точку зору", – заявив він
Цю суперечність Зеленський пояснив тим, що повірив союзникам, які запевнили його, що Україна буде в НАТО: "Я не знаю, чи всі відверті зі мною, і чи всі правдиві. Але ми повинні жити з вірою в союзників".
Раніше повідомлялося, що у середу Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України.
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