Президент Чехії: Україна мала "зависокі очікування" від саміту НАТО

Чеський президент Петр Павел вважає, що Вільнюський саміт Північноатлантичного Альянсу минув успішно, зокрема й для України, яка раніше висловлювала своє розчарування невизначеністю в питанні членства.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, Павел сказав журналістам у середу за підсумками саміту НАТО.

На думку президента Чехії, попри позірно громіздку структуру НАТО, він здатен швидко й ефективно ухвалювати рішення, коли це необхідно.

"Цей саміт показав, що Альянс тим кращий, чим більше на нього тиснуть. Враховуючи, що ми перебуваєм у ситуації, коли Україна вже понад 500 днів перебуває в умовах жорстокої війни і мала великі очікування від цього саміту, тиск на учасників саміту був досить високим", – сказав Павел.

Пізніше він додав, що очікування Києва були, "ймовірно, занадто високими і не дуже відображали реальність", водночас за підсумками саміту Україна може почуватися "більш впевненою і більш задоволеною".

"(НАТО зміг. – Ред.) запевнити Україну в тому, що вона не залишиться наодинці. Що інші країни допоможуть їй, і допоможуть дуже суттєво. Те, про що домовилися інші держави, – це довгострокові гарантії для України з погляду матеріальної, фінансової та безпекової допомоги", – пояснив президент Чехії.

Раніше повідомлялося, що у середу Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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