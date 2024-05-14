У Раді Європи стурбовані намірами уряду Словаччини обмежити ЗМІ та громадські організації

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті в листі до віцеспікера парламенту Словаччини Петера Жиги висловив стурбованість стосовно можливого ухвалення законопроєктів про реформу суспільного мовника та "громадянське суспільство".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У листі О'Флаерті закликав словацьких парламентарів відхилити поправку до закону про неприбуткові організації як потенційно "несумісну з законодавством ЄС, зокрема на підставі невиправданого втручання в право на свободу зібрань".

Він зокрема критикує вимогу для неурядових організацій маркувати себе як "організації з іноземною підтримкою" в разі отримання понад 5000 євро з-за кордону та право Міністерства внутрішніх справ розпускати організації, які не виконують цієї вимоги.

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Комісар Ради Європи також розкритикував запропоновані реформи суспільного мовника RTVS, які передбачають дозвіл уряду Словаччини призначати людей до його керівної ради, а також надання уряду більшого контролю над його редакційною політикою.

Він попросив депутатів "уважно розглянути занепокоєння, що елементи законопроєкту можуть підірвати гарантії операційної або редакційної незалежності суспільного мовника".

Поправка стосовно неурядових організацій – яку критикували за подібність до російської – наразі перебуває на другому читанні в комітеті парламенту Словаччини і, за інформацією Politico, може бути пом'якшена перед винесенням на голосування.

Що ж стосується RTVS, то коаліційний уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо схвалив реформу суспільного мовлення 24 квітня і вона, як очікується, буде ухвалена парламентом уже у червні.