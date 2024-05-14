Навіщо Туск пішов на зміни в уряді і чи вплине це на відносини з Україною

Наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вніс значні зміни до складу уряду, висунувши на ключові посади чотирьох нових міністрів, які з 13 травня вже розпочали виконання своїх обов’язків.

Про те, що стало причиною цих змін і чи матимуть ці зміни вплив на відносини з Україною, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Туск повів уряд на оновлення: що означають кадрові зміни у Раді міністрів Польщі. Далі – стислий її виклад.

Кадрові пертурбації торкнулися Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, Міністерства розвитку і технологій, Міністерства державного майна, а також Міністерства культури та національної спадщини.

Згідно з оголошеними рішеннями, Марчин Кервінський, Кшиштоф Гетьман, Борис Будка і Бартоломей Сенкевич попрощаються зі своїми міністерськими портфелями, оскільки братимуть участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 9 червня.

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З 13 травня їх замінили інші персоналії.

Зокрема, посаду міністра внутрішніх справ та адміністрації тепер обіймає Томаш Семоняк, міністром розвитку і технологій став Кшиштоф Пашик, новим очільником Міністерства державного майна став Якуб Яворовський, а Ганна Врублевська тепер обіймає посаду міністерки культури та національної спадщини.

Одним з найцікавіших, мабуть, є призначення на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томаша Семоняка. Оголошуючи про це, Дональд Туск зазначив, що не потрібно нікому представляти його профіль.

Туск повідомив, що Семоняк "виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ та адміністрації і водночас координатора спеціальних служб".

Примітно, що Томаш Семоняк, який у грудні 2023 року змінив Маріуша Камінського на посаді міністра-координатора спецслужб, у перші дні перебування на ній мав зустріч із директором ЦРУ Вільямом Бернсом. Зокрема, вони розмовляли про російсько-українську війну та співпрацю Польщі й США в цьому контексті.

Окрім того, будучи координатором польських спецслужб, Семоняк неодноразово говорив про шпигунську програму Pegasus.

У питанні безпеки східного кордону Польщі Семоняк виступає за перекладання тягаря його охорони на Прикордонну службу, меншою мірою – на поліцію та армію. Водночас, за його оцінкою, відведення військових із прикордонних районів стане сигналом для Лукашенка та Путіна, що вони можуть зробити наступний крок.

Зазначена позиція є доволі спірною, адже міграційна криза на польсько-білоруському кордоні лише посилюється.

Інші призначенці є також досвідченими особами, але з менш помітними біографічними особливостями. Особливо з точки зору України.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що зміни відбуваються "у надзвичайно важливих міністерствах" з точки зору безпеки Польщі. У цьому контексті Дуда згадав Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, яке відповідає, зокрема, за контроль над службами, що працюють на кордоні.

Водночас, звертаючись до новопризначеного міністра розвитку і технологій Кшиштофа Пашика, президент зазначив, що його, окрім іншого, цікавить розвиток польської атомної енергетики та розширення портів. А також підкреслив, що Польщі потрібен аеропорт, який у разі потреби міг би обслуговувати "великий трафік", у тому числі військовий.

Дональд Туск натомість у своєму виступі оголосив, що це "важливий момент в історії польського уряду".

Найближчий час покаже, наскільки ефективно проявлять себе нові очільники чотирьох польських міністерств.

Втім, вже зараз можна спрогнозувати, що легко не буде, адже до вже існуючих викликів можуть додатися нові.

І більшість із них так чи інакше можуть бути пов’язані з російською агресією, яка неабияк торкається Польщі та її громадян.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Туск повів уряд на оновлення: що означають кадрові зміни у Раді міністрів Польщі.