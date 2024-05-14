ЄС направить сотні пожежників до вразливих країн напередодні сезону лісових пожеж

Плани Європейського Союзу на майбутній сезон лісових пожеж включають розгортання сотень пожежників у найбільш вразливих країнах-членах, а також створення парку пожежних літаків.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, цього літа 556 пожежників з 12 країн будуть стратегічно розміщені в ключових точках Європи, таких як Франція, Греція, Португалія та Іспанія.

Крім того, ЄС зібрав спеціальний флот пожежних літаків, що складається з 28 літаків і чотирьох гелікоптерів, розміщених у десяти країнах-членах ЄС, для гасіння пожеж.

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Комісія також виділила загалом 600 мільйонів євро на фінансування майбутнього придбання 12 нових пожежних літаків, які будуть розподілені між шістьма країнами-членами ЄС.

Також планується придбати кілька гелікоптерів для посилення повітряного пожежного флоту ЄС.

Нагадаємо, Греція 7 квітня підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою.

Як і в багатьох інших частинах Середземномор’я, минулого літа Греція постраждала від сильної спеки. 20 людей загинули і майже 175 тисяч гектарів землі згоріли у пожежах.