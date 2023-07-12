Президент Чехии: Украина имела "слишком высокие ожидания" от саммита НАТО

Чешский президент Петр Павел считает, что Вильнюсский саммит Североатлантического Альянса прошел успешно, в том числе и для Украины, которая ранее выражала свое разочарование неопределенностью в вопросе членства.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел сказал журналистам в среду по итогам саммита НАТО.

По мнению президента Чехии, несмотря на кажущуюся громоздкую структуру НАТО, он способен быстро и эффективно принимать решения, когда это необходимо.

"Этот саммит показал, что Альянс тем лучше, чем больше на него давят. Учитывая, что мы находимся в ситуации, когда Украина уже более 500 дней находится в условиях жестокой войны и имела большие ожидания от этого саммита, давление на участников саммита было достаточно высоким", – сказал Павел.

Позже он добавил, что ожидания Киева были, "вероятно, слишком высокими и не очень отражали реальность", в то же время по итогам саммита Украина может чувствовать себя "более уверенной и более довольной".

"(НАТО смог. – Ред.) заверить Украину в том, что она не останется в одиночестве. Что другие страны помогут ей, и помогут очень существенно. То, о чем договорились другие государства, – это долгосрочные гарантии для Украины с точки зрения материальной, финансовой и безопасности помощи", – пояснил президент Чехии.

Как сообщалось, Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине после жесткой критики накануне.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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