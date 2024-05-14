Польща не збирається приймати мігрантів за новим міграційним пактом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що країна не прийме жодного мігранта за міграційним пактом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Туск зазначив, що Польща прийняла сотні тисяч мігрантів через російсько-українську війну, а також десятки тисяч мігрантів з Білорусі.

"Міністр, який представляє мій уряд, голосував проти ухвалення міграційного пакту. Позиція Польщі тут була чіткою з самого початку", – заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він нагадав, що переговори про міграційний пакт вів уряд Матеуша Моравецького.

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При цьому він зазначив, що нинішньому уряду вдалося домогтися таких положень у міграційному пакті, які роблять його "набагато менш загрозливим у наслідках, ніж на початку". "По-друге, ми твердо вимагали заблокувати міграційний пакт. Ми були в меншості, але польський уряд проголосував проти міграційного пакту", – сказав він.

"Це моє завдання, і я його виконаю. Польща буде бенефіціаром міграційного пакту. Ми не будемо ні за що платити, нам не доведеться приймати мігрантів з інших напрямків, Європейський Союз не буде накладати на нас жодних міграційних квот.

З іншого боку, Польща буде ефективно забезпечувати фінансову підтримку з боку ЄС у зв'язку з тим, що вона стала країною, яка приймає тисячі мігрантів, в основному з України", – сказав він.

"Ми, на відміну від наших попередників, без війни з Європейським Союзом, у дружньому, але жорсткому діалозі, будемо домагатися всього, на що Польща має право", – додав Туск.

У вівторок міністри фінансів ЄС остаточно схвалили міграційний пакт. Три країни проголосували проти: Польща, Словаччина та Угорщина. Передбачається, що пакт всебічно регулюватиме міграційні питання в Європейському Союзі, включаючи питання, пов'язані з наданням допомоги країнам, які перебувають під міграційним тиском.

Нагадаємо, 10 квітня Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.