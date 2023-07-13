Гражданина Латвии оштрафовали на 15 тысяч евро за поддержку РФ

Генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству LETA рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что с 2017 по ноябрь 2022 года обвиняемый оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России, исходя из личных и корыстных мотивов.

Сообщается, что тот признал свою вину и выразил сожаление, полностью согласившись с объемом и правовой квалификацией преступления, которое ему инкриминируют.

Правоохранители выразили убеждение, что обвиняемый знал об "одной из задач России – укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах ЕС, в частности направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом".

Ранее Окружной суд города Кельн присудил взыскать с уроженки Украины Елены Колбасниковой штраф за одобрение агрессии России.

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.