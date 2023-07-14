У Словенії – підтоплення після потужних гроз і граду, влада каже про збитки на мільйони євро

Потужні грози у четвер завдали великої шкоди по всій території Словенії і місцями спричинили підтоплення.

Про це повідомляє словенське N1, пише "Європейська правда".

Грози з сильними шквалами і градом, що пройшли 13 липня, завдали шкоди по всій території країни.

У п’ятницю погода заспокоїлася, а рятувальники продовжують долати наслідки негоди.

Так, у місті Церкно на заході країни через стрімкий підйом рівня води вмикали сирени, щоб попередити мешканців про небезпеку.

Річка Церкниця вийшла з берегів і підтопила підвальні приміщення, декілька будівель, у тому числі відділення пошти, і багато машин компанії. Через це пошту в місто не доставлятимуть до понеділка.

Мер міста каже, що збитки для інфраструктури можуть сягати мільйона євро.

У деяких районах випав велетенський град, біля Кршко діаметр градин сягав 12 сантиметрів. Постраждали чимало автомобілів, вікон, покрівель і врожай.

12 cm (!!) #toča v Gorenji Lepi Vasi, blizu Krškega, potrjena pri @essl_ecss. S to velikostjo izenačuje rekord iz Črnomlja (2018). Še dva primera tako velike toče pri nas sta (2019, 2020), a je bila toča izmerjena ure po nevihti, precej staljena in manjša kot je padla. @meteoSI pic.twitter.com/muuzPB2Oh3 — Jure Atanackov (@JAtanackov) July 13, 2023

Очільник служби цивільного захисту Сречко Шестан каже, що найбільше постраждали саме райони довкола Церкно та Кршко.

Тим часом у Хорватії сталася перша у цьому сезоні велика лісова пожежа, попри зусилля рятувальників вогонь дістався до будинків.