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У Словенії – підтоплення після потужних гроз і граду, влада каже про збитки на мільйони євро

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П'ятниця, 14 липня 2023, 13:53

Потужні грози у четвер завдали великої шкоди по всій території Словенії і місцями спричинили підтоплення. 

Про це повідомляє словенське N1, пише "Європейська правда".

Грози з сильними шквалами і градом, що пройшли 13 липня, завдали шкоди по всій території країни. 

У п’ятницю погода заспокоїлася, а рятувальники продовжують долати наслідки негоди. 

Так, у місті Церкно на заході країни через стрімкий підйом рівня води вмикали сирени, щоб попередити мешканців про небезпеку. 

Річка Церкниця вийшла з берегів і підтопила підвальні приміщення, декілька будівель, у тому числі відділення пошти, і багато машин компанії. Через це пошту в місто не доставлятимуть до понеділка.

 

Мер міста каже, що збитки для інфраструктури можуть сягати мільйона євро.

У деяких районах випав велетенський град, біля Кршко діаметр градин сягав 12 сантиметрів. Постраждали чимало автомобілів, вікон, покрівель і врожай. 

Очільник служби цивільного захисту Сречко Шестан каже, що найбільше постраждали саме райони довкола Церкно та Кршко. 

Тим часом у Хорватії сталася перша у цьому сезоні велика лісова пожежа, попри зусилля рятувальників вогонь дістався до будинків. 

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Словенія стихійні лиха