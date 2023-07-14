У Хорватії спалахнула велика лісова пожежа біля популярного курорту

У Хорватії почалася перша за це літо велика лісова пожежа у районі біля популярного прибережного курорту Шибеник.

Про це повідомляє HRT, пише "Європейська правда".

Займання сталося близько опівдня 13 липня. В умовах сильного південного вітру вогонь швидко поширювався, пожежники кажуть про "безпрецедентну швидкість".

HRT

Попри негайне залучення великої кількості пожежників та всієї доступної техніки, стримати вогонь вдалося не одразу. Мешканців найближчих населених пунктів довелося евакуювати, постраждали кілька будівель і фермерських приміщень, також авто.

HRT

Під ніч ситуація суттєво покращилася. Трасу біля району пожежі, яку закривали через небезпеку, знову відновили для руху, також відновили електропостачання.

У районі є проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, тому що постраждало обладнання деяких операторів.

Пожежа співпала у часі з першою масштабною пожежею 2022 року.

Нагадаємо, цими днями у країни Європи довкола Середземного моря від Іспанії до Туреччини прийшла аномальна спека, у багатьох місцях прогнозують понад 40°C.

У восьми містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки.