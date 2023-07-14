В Словении - подтопления после мощных гроз и града, власти говорят об убытках на миллионы евро

Мощные грозы в четверг нанесли большой ущерб по всей территории Словении и местами вызвали подтопления.

Об этом сообщает словенское издание N1, пишет "Европейская правда".

Грозы с сильными шквалами и градом, прошедшие 13 июля, нанесли ущерб по всей территории страны.

В пятницу погода успокоилась, а спасатели продолжают преодолевать последствия непогоды.

Так, в городе Церкно на западе страны из-за стремительного подъема уровня воды включали сирены, чтобы предупредить жителей об опасности.

Река Церкница вышла из берегов и подтопила подвальные помещения, несколько зданий, в том числе отделение почты, и много машин компании. Из-за этого почту в город не будут доставлять до понедельника.

Мэр города говорит, что ущерб для инфраструктуры может достигать миллиона евро.

В некоторых районах выпал огромный град, возле Кршко диаметр градин достигал 12 сантиметров. Пострадали немало автомобилей, окон, кровель и урожай.

12 cm (!!) #toča v Gorenji Lepi Vasi, blizu Krškega, potrjena pri @essl_ecss. S to velikostjo izenačuje rekord iz Črnomlja (2018). Še dva primera tako velike toče pri nas sta (2019, 2020), a je bila toča izmerjena ure po nevihti, precej staljena in manjša kot je padla. @meteoSI pic.twitter.com/muuzPB2Oh3 — Jure Atanackov (@JAtanackov) July 13, 2023

Глава службы гражданской защиты Сречко Шестан говорит, что больше всего пострадали именно районы вокруг Церкно и Кршко.

Тем временем в Хорватии произошел первый в этом сезоне крупный лесной пожар, несмотря на усилия спасателей, огонь добрался до домов.