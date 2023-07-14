У Польщі затримали 18-річного ісламіста, який міг вчинити теракт в урядовій будівлі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі у п’ятницю повідомило про затримання 18-річного хлопця, який нібито планував терористичний напад на урядову офісну будівлю в Польщі за допомогою пояса шахіда.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Затримання 18-річного хлопця відбулося ще 16 червня в Нижньосілезькому воєводстві. Його підозрювали в причетності до діяльності терористичної організації "Ісламська держава", ідеями якої він захопився начебто після відвідування "однієї з країн Бенілюксу" два роки тому.

"Наприкінці 2022 року чоловік прийняв іслам. У своїй діяльності він надихався діяльністю "Ісламської держави" та брав приклад з лідерів терористичних організацій, таких як Усама бен Ладен, Абубакр аль-Багдаді, Анвар аль-Авлакі", – повідомили у безпековому відомстві.

Після затримання польське Агентство внутрішньої безпеки обшукало помешкання хлопця й виявило "докази запланованого злочину".

Стверджується, що він мав збирати інформацію для ІДІЛ і виготовити пояс шахіда, за допомогою якого мав би здійснити теракт в одному з відділень поліції.

18-річного за рішенням суду арештували на три місяці. Хлопцю, серед іншого, інкримінують участь в організованій злочинній групі з метою вчинення терористичного злочину, за що йому загрожує від одного до 10 років позбавлення волі.

"Неофіційно відомо, що він проводить час у камері переважно за вивченням Корану", – пише РАР.

Минулого тижня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини санкціонувала арешт громадянки України Хатідже Ц., яку підозрюють у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".