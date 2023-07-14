В Польше задержали 18-летнего исламиста, который мог совершить теракт в правительственном здании

Агентство внутренней безопасности Польши в пятницу сообщило о задержании 18-летнего юношу, который якобы планировал террористическое нападение на правительственное офисное здание в Польше с помощью пояса шахида.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Задержание 18-летнего парня произошло еще 16 июня в Нижнесилезском воеводстве. Его подозревали в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство", идеями которой он увлекся якобы после посещения "одной из стран Бенилюкса" два года назад.

"В конце 2022 года мужчина принял ислам. В своей деятельности он вдохновлялся деятельностью "Исламского государства" и брал пример с лидеров террористических организаций, таких как Усама бен Ладен, Абубакр аль-Багдади, Анвар аль-Авлаки", – сообщили в ведомстве безопасности.

После задержания польское Агентство внутренней безопасности обыскало квартиру парня и обнаружило "доказательства запланированного преступления".

Утверждается, что он должен был собирать информацию для ИГИЛ и изготовить пояс шахида, с помощью которого должен был совершить теракт в одном из отделений полиции.

18-летнего по решению суда арестовали на три месяца. Ему, среди прочего, инкриминируют участие в организованной преступной группе с целью совершения террористического преступления, за что ему грозит от одного до 10 лет лишения свободы.

"Неофициально известно, что он проводит время в камере преимущественно за изучением Корана", – пишет РАР.

На прошлой неделе стало известно, что федеральная прокуратура Германии санкционировала арест гражданки Украины Хатидже Ц., которую подозревают в членстве в террористической организации "Исламское государство".