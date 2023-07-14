У Нідерландах офіційно оголосили дату позачергових виборів

Очільниця Міністерства внутрішніх справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у п’ятницю оголосила дату позачергових парламентських виборів у країні, спричинених відставкою уряду на чолі з Марком Рютте.

Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначається, уряд Нідерландів обрав датою проведення виборів 22 листопада "з огляду на важливість доцільності та ретельної організації цих виборів, оскільки час на підготовку до них є коротким".

Голова нідерландського МВС також заявила, що для організації виборів потрібні будуть "тисячі волонтерів", і закликала охочих уже зараз готуватись звертатись до місцевої влади протягом найближчих тижнів.

Відповідно до закону Нідерландів про вибори, день висування кандидатів припаде на 9 жовтня. Однак уже відомо, що багаторічний прем'єр Рютте участі в них не братиме.

Раніше повідомляли, що вибори відбудуться не раніше середини листопада, тому що на організацію потрібен час. Крім того, у Нідерландах вибори завжди проводять у середу, що одразу обмежує варіанти можливих дат.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня багаторічний прем’єр країни Марк Рютте оголосив про відставку уряду та, несподівано, про рішення піти з політики. Однією з ключових причин розпаду коаліції стали розбіжності партій щодо того, як посилити контроль за міграцією.

Ідея про те, що Марк Рютте міг би ще раз очолити уряд після того, як під його керівництвом розпався попередній, не подобається 72% громадян.

У п’ятницю 14 липня уряд Рютте вперше зібрався у статусі тимчасового.

Детальніше про це читайте у статті: Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.