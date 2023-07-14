В Нидерландах официально объявили дату внеочередных выборов

Глава Министерства внутренних дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в пятницу объявила дату внеочередных парламентских выборов в стране, вызванных отставкой правительства во главе с Марком Рютте.

Об этом говорится в сообщении нидерландского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, правительство Нидерландов выбрало датой проведения выборов 22 ноября "учитывая важность целесообразности и тщательной организации этих выборов, поскольку время на подготовку к ним является коротким".

Глава нидерландского МВД также заявила, что для организации выборов нужны будут "тысячи волонтеров", и призвала желающих уже сейчас готовиться обращаться к местным властям в течение ближайших недель.

Согласно закону Нидерландов о выборах, день выдвижения кандидатов придется на 9 октября. Однако уже известно, что многолетний премьер Рютте участвовать в них не будет.

Ранее уже было известно, что выборы состоятся не раньше середины ноября, потому что на организацию нужно время. Кроме того, в Нидерландах выборы всегда проводятся в среду, что сразу ограничивает варианты возможных дат.

Напомним, в конце прошлой недели многолетний премьер страны Марк Рютте объявил об отставке правительства и, неожиданно, о решении уйти из политики. Одной из ключевых причин распада коалиции стали разногласия партий относительно того, как усилить контроль за миграцией.

Идея о том, что Марк Рютте мог бы еще раз возглавить правительство после того, как под его руководством распалось предыдущее, не нравится 72% граждан.

В пятницу 14 июля правительство Рютте впервые собралось в статусе временного.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.