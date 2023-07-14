Італія вимагає від Лувру повернути сім експонатів, які могли незаконно вивезти

Італійська сторона вважає, що в паризькому музеї Лувр можуть зберігатись сім предметів старовини, які були викрадені у 1980-х і 1990-х роках, і вимагає їхнього повернення.

Цю інформацію, спершу поширену у французьких ЗМІ, агенції AFP підтвердив представник Лувру, пише "Європейська правда".

Уперше вимогу повернути експонати в лютому під час візиту до Франції передав міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Експонати, серед яких є амфора та давньогрецькі вази, датовані IV-VI століттями до нашої ери, продали Лувру італійські торговці, засуджені або підозрювані в нелегальному збуті античних творів мистецтва.

"Я вважаю, що експонати сумнівного походження є плямою на колекціях Лувру. Ми повинні це визнати й вивчити з усією суворістю і ясністю", – сказав президент музею Лоранс де Карс.

Очікується, що розслідування щодо походження експонатів завершиться до кінця року, і за його підсумками твори можуть повернути Італії.

Лувр, яким керує французька держава, є найбільш відвідуваним музеєм у світі, де зберігаються деякі з найвідоміших об'єктів культурної спадщини західної цивілізації.

Минулого року колишнього директора музею Жана-Люка Мартінеса звинуватили у змові з метою приховати походження археологічних скарбів, які, як підозрює слідство, були контрабандою вивезені з Єгипту під час хаосу "Арабської весни".