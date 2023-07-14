Италия требует от Лувра вернуть семь экспонатов, которые могли незаконно вывезти

Итальянская сторона считает, что в парижском музее Лувр могут храниться семь предметов старины, которые были похищены в 1980-х и 1990-х годах, и требует их возвращения.

Эту информацию, сначала распространенную во французских СМИ, агентству AFP подтвердил представитель Лувра, пишет "Европейская правда".

Впервые требование вернуть экспонаты в феврале во время визита во Францию передал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Экспонаты, среди которых есть амфора и древнегреческие вазы, датированные IV-VI веками до нашей эры, продали Лувру итальянские торговцы, осужденные или подозреваемые в нелегальном сбыте античных произведений искусства.

"Я считаю, что экспонаты сомнительного происхождения являются пятном на коллекциях Лувра. Мы должны это признать и изучить со всей строгостью и ясностью", – сказал президент музея Лоранс де Карс.

Ожидается, что расследование относительно происхождения экспонатов завершится до конца года, и по его итогам произведения могут вернуть Италии.

Лувр, которым управляет французское государство, является самым посещаемым музеем в мире, где хранятся некоторые из самых известных объектов культурного наследия западной цивилизации.

В прошлом году бывшего директора музея Жана-Люка Мартинеса обвинили в сговоре с целью скрыть происхождение археологических сокровищ, которые, как подозревает следствие, были контрабандой вывезены из Египта во время хаоса "Арабской весны".