Українці і росіяни залишаються серед найчисленніших шукачів притулку у Грузії

Серед людей, які попросили притулку у Грузії цього року, найчисельнішу групу складають громадяни України, росіяни також у топ-5.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії.

За першу половину 2023 року у Грузії попросили про притулок 515 людей.

Серед них найчисельнішою групою є українці – 104 особи, наступні – громадяни Ірану і Туреччини, на четвертому місці – громадяни РФ (49 осіб), на п’ятому – громадяни Індії (17 осіб).

За попередній рік про притулок у Грузії попросили 1473 особи.

Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

За даними соцопитування, що проводилося навесні, 79% грузин виступають за те, аби для громадян РФ скасували безвізовий режим, але правляча партія не підтримує такий крок.

Президентка Грузії спробувала підняти питання скасування безвізу для росіян на тлі заколоту у Росії ПВК "Вагнер".