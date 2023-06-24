Президентка Грузії закликає скликати Радбез, щоб переглянути візовий режим для росіян

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала прем’єр-міністра країни терміново скликати засідання Ради безпеки через ситуацію в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на грузинський "Перший канал".

"Я вважаю, що сьогодні є кілька важливих питань, які варто обговорити в такому форматі. Перше – посилити прикордонний контроль і переглянути візовий режим, друге – використовувати списки підсанкційних осіб на кордоні… Рада має обговорити реакції в Абхазії та Цхінвалі, щоб не дати можливість сепаратистам використати ці події для того, щоб розпалити недоречні страхи в населенні", – зазначила Зурабішвілі.

Вона додала, що хоче детально вивчити розвиток подій і їх можливий вплив на безпеку та інтереси Грузії.

"Не можна створювати інформаційний вакуум, адже суспільство має вчасно та детально отримувати всю необхідну інформацію про заходи, які вживає держава для забезпечення безпеки країни", – наголосила президентка.

Зурабішвілі раніше закликала посилити контроль над кордоном з РФ на випадок можливої нової хвилі міграції росіян.

Перед цим експрем’єр Георгій Гахарія закликав скликати Раду нацбезпеки та закрити кордон з Росією. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія" не бачать причин для таких дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.