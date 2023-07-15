Украинцы и россияне остаются в топ-5 искателей убежища в Грузии

Среди людей, которые попросили убежища в Грузии в этом году, самую многочисленную группу составляют граждане Украины, россияне также в топ-5.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

За первую половину 2023 года в Грузии попросили об убежище 515 человек.

Среди них самой многочисленной группой являются украинцы – 104 человека, следующие – граждане Ирана и Турции, на четвертом месте – граждане РФ (49 человек), на пятом – граждане Индии (17 человек).

За предыдущий год об убежище в Грузии попросили 1473 человека.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.

По данным соцопроса, проводившегося весной, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан РФ отменили безвизовый режим, но правящая партия не поддерживает такой шаг.

Президент Грузии попыталась поднять вопрос отмены безвиза для россиян на фоне мятежа в России ЧВК "Вагнер".