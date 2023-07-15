Лідери Азербайджану та Вірменії прибули до Брюсселя для переговорів

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян прибули до Брюсселя, де проведуть переговори за участі президента Європейської ради.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

У п’ятницю президент Євроради Шарль Мішель вже зустрівся з Алієвим, а вранці у суботу відбулася його окрема зустріч з Пашиняном, на якій той передав Мішелю листа від лідера невизнаного Нагорного Карабаху.

"Співрозмовники обговорили питання, пов’язані із запланованою на сьогодні тристоронньою зустріччю, а також реалізацією досягнутих на попередніх зустрічах домовленостей", – зазначають у повідомленні.

Тристороння зустріч відбудеться пізніше у суботу.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".