Лидеры Азербайджана и Армении прибыли в Брюссель для переговоров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян прибыли в Брюссель, где проведут переговоры с участием президента Европейского совета.
Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".
В пятницу президент Евросовета Шарль Мишель уже встретился с Алиевым, а утром в субботу состоялась его отдельная встреча с Пашиняном, на которой тот передал Мишелю письмо от лидера непризнанного Нагорного Карабаха.
"Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей", – отмечают в сообщении.
Трехсторонняя встреча состоится позже в субботу.
Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.
Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.
Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды".