Лидеры Азербайджана и Армении прибыли в Брюссель для переговоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян прибыли в Брюссель, где проведут переговоры с участием президента Европейского совета.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

В пятницу президент Евросовета Шарль Мишель уже встретился с Алиевым, а утром в субботу состоялась его отдельная встреча с Пашиняном, на которой тот передал Мишелю письмо от лидера непризнанного Нагорного Карабаха.

"Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей", – отмечают в сообщении.

Трехсторонняя встреча состоится позже в субботу.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды".