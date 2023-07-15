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Обучение в Британии прошли уже 18 тысяч украинских пехотинцев

Суббота, 15 июля 2023, 17:14

За время действия в Британии программы базовой подготовки для украинских военных через нее прошли уже 18 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Минобороны 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.

"Через Операцию Interflex, пехотинскую подготовку для украинских добровольцев под руководством Британии, прошло уже 18 тысяч рекрутов... Op Interflex учит украинцев выживать и уничтожать противника в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну", – отмечает Минобороны Британии.

Как напоминают, Op Interflex действует с конца июня 2022 года.

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе Лондон объявил о предоставлении Украине еще тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики, а также средства и организационную поддержку для создания центра реабилитации для раненых военных.

Также страны "Группы семи", среди которых и Великобритания, на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".

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