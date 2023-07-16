Питання членства України в НАТО вирішене - Білий дім

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

Про це Салліван сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що на саміті в НАТО у Вільнюсі Україні гарантували, що вона матиме необхідну підтримку стільки часу, скільки їй знадобиться.

"І нарешті, так, ми сказали в НАТО дуже просто: майбутнє України – в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов’язання", – зауважив Салліван.

Він відзначив прогрес Збройних сил України в ході контрнаступу і додав, що українські військові роблять все, щоб послабити окупаційну армію РФ.

Водночас, за словами Саллівана, Захід працює над посиленням санкційного тиску на РФ, послаблюючи її оборонно-промислову базу.

Тому, як наголосив помічник Байдена, продовження війни дуже дорого коштуватиме Росії.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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