Шольц із затримкою, але все ж поспівчував уряду Ірану після загибелі топпосадовців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок висловив співчуття Ірану у зв'язку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"Ми висловлюємо співчуття уряду Ісламської Республіки Іран і сім'ям загиблих в авіакатастрофі", – сказав Шольц у посланні, адресованому віцепрезиденту Ірану Мохаммаду Мохберу.

Раїсі, міністр закордонних справ Хусейн Амір-Абдоллахіан і ще семеро людей загинули, коли їхній гелікоптер впав у тумані у віддаленому районі на північному заході Ірану в неділю.

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Кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, висловили свої співчуття. Але більшість висловили свої співчуття через міністерства закордонних справ.

Президент Європейської ради Шарль Мішель викликав обурення політиків і народних обранців у соціальних мережах через повідомлення від імені ЄС про співчуття.

А глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців у трагічній катастрофі гелікоптера в неділю".

У Єврокомісії назвали "нормальною дипломатичною практикою" співчуття.

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

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