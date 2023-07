В Италии в третий раз за несколько недель повредили Колизей

В итальянском Риме полиция задержала 17-летнего немецкого ученика, который повредил Колизей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что ученик, которого сопровождал учитель, был пойман на том, что вырезал что-то на стене на первом этаже всемирно известной достопримечательности.

Это уже третий подобный случай за последние несколько недель.

Ранее 17-летняя швейцарская девушка была поймана после того, как на видео попал момент, как она выцарапывала свои инициалы на камне на античной арене. Этот инцидент был снят на видео.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.



🎥: @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/oKBbbAOVvk