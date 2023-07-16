Укр Рус Eng

В Италии в третий раз за несколько недель повредили Колизей

Видео
Воскресенье, 16 июля 2023, 18:31

В итальянском Риме полиция задержала 17-летнего немецкого ученика, который повредил Колизей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что ученик, которого сопровождал учитель, был пойман на том, что вырезал что-то на стене на первом этаже всемирно известной достопримечательности.

Это уже третий подобный случай за последние несколько недель.

Ранее 17-летняя швейцарская девушка была поймана после того, как на видео попал момент, как она выцарапывала свои инициалы на камне на античной арене. Этот инцидент был снят на видео.

В прошлом месяце молодой турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев.

После этого турист Иван Димитров, которого сняли на камеру, когда он вырезал своё имя и имя своей девушки на древнеримском Колизее, попросил прощения за содеянное.

По словам итальянских чиновников, за вандализм туристам грозит штраф в размере 15 тысяч евро и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия