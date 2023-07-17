Кулеба летить до Нью-Йорка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає з робочим візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Про це заявили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Візит Кулеби відбудеться 17-18 липня. У понеділок він візьме участь у міністерському засіданні Ради безпеки ООН щодо агресії Росії проти України та заході високого рівня до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня Дмитро Кулеба виступить на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, планується низка двосторонніх перемовин з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також зустріч із групою постійних представників африканських держав при ООН.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба казав, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією, однак очікує цього до кінця року.

Також він закликав партнерів не слухати погрози Росії довкола надання Україні західних винищувачів.