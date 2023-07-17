Макрон збирає міністрів перед літньою перервою, ЗМІ допускають перестановки в уряді

Президент Франції Емманюель Макрон запланував неформальну зустріч з міністрами уряду перед літньою перервою, а французькі журналісти припускають, що невдовзі у кабінеті відбудуться зміни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Одночасно кільком виданням стало відомо, що ввечері у вівторок Макрон запрошує міністрів із їхніми дружинами чи чоловіками на вечерю до Єлисейського палацу.

Хоча такі зустрічі перед літньою паузою у роботі є доволі традиційними, цього разу ЗМІ додають їй додаткової ваги і припускають, що можуть обговорюватися перестановки в уряді.

Загалом вважається, що прем’єрка Елізабет Борн має усі шанси залишитися на своїй посаді.

Проте допускають, що з уряду можуть вивести міністрів, які виглядають надто "слабкими" чи неоднозначними.

"У нас приблизно десяток зайвих міністрів і десь стільки ж таких, які не дуже знаються на політиці і майже "невидимі", – коментує один з радників в уряді.

Проте речник уряду Олів’є Веран заявив, що "якщо преса пише про майбутні перестановки, то це не обов’язково самозбувне пророцтво".

Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також – несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.