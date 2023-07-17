Макрон собирает министров перед летним перерывом, СМИ допускают перестановки в правительстве

Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал неформальную встречу с министрами правительства перед летним перерывом, а французские журналисты предполагают, что вскоре в кабинете произойдут изменения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Одновременно нескольким изданиям стало известно, что вечером во вторник Макрон приглашает министров с их супругами на ужин в Елисейский дворец.

Хотя такие встречи перед летней паузой в работе довольно традиционны, на этот раз СМИ придают ей дополнительный вес и предполагают, что могут обсуждаться перестановки в правительстве.

В целом считается, что премьер Элизабет Борн имеет все шансы остаться на своем посту.

Однако допускают, что из правительства могут вывести министров, которые выглядят слишком "слабыми" или неоднозначными.

"У нас примерно десяток лишних министров и где-то столько же таких, которые не очень разбираются в политике и почти "невидимы", – комментирует один из советников в правительстве.

Однако представитель правительства Оливье Веран заявил, что "если пресса пишет о предстоящих перестановках, то это не обязательно самосбывающееся пророчество".

Как известно, одними из последних серьезных вызовов для Макрона стало сопротивление непопулярной пенсионной реформе, а также – неожиданные масштабные беспорядки после смерти подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.