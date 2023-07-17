Стрілянина в Познані: двоє загиблих, поліція допускає ревнощі

У польському місті Познань у неділю сталась стрілянина, в результаті якої один чоловік загинув на місці, а інший, нападник, – у лікарні від вогнепального поранення, яке наніс собі сам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Інцидент стався в саду ресторану, навпроти готелю на вулиці Святої Марцини. Згідно зі свідченнями очевидців і відеозаписами, чоловік підійшов до столика, за яким сиділа пара, вистрілив у чоловіка, що сидів за столом, а незабаром і в себе.

Один із чоловіків помер на місці, інший – у лікарні. Жертвам інциденту було 30 і 31 рік.

Поліція повідомила в понеділок, що найімовірнішим мотивом було розчарування в коханні. Інцидент стався на очах у нареченої жертви – колишньої дівчини злочинця.

Місцевий депутат Каміль Гжебита написав у соцмережах, що загиблим був чоловік на ім’я Конрад – "художник і блогером", а його наречену звали Юлія.

Як повідомив речник Великопольської поліції Анджей Боровяк, нападник раніше отримував ліцензію на володіння зброєю, але коли його колишня дівчина почула, що він нібито хоче "щось зробити із собою", дозвіл анулювали, а його зброю – вилучили.

Чоловік повернув ту зброю в березні, а потім – придбав ще один пістолет Glock, яким і скористався в неділю в центрі Познані.