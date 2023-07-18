ЄС звернувся до Росії через зупинку "зернової угоди"

Євросоюз закликав Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві щодо припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель від імені всього ЄС наголосив, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю.

Розриваючи угоди, Росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна та несе виняткову відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство, додав Боррель.

"ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у заяві.

ЄС докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати підтримувати своєчасну та стабільну доставку всіх товарів, особливо сільськогосподарської продукції, на світові ринки через "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною.

ЄС продовжуватиме співпрацювати з постраждалими країнами-партнерами для вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки та підтримувати всі зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, додав Боррель.

Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить у бажання президента Путіна продовжити дію так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.