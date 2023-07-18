Британія вивчає захоплену в Україні російську військову техніку

Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, повідомляє Sky News.

Радакін пояснив, для чого Британія вивчає захоплену на полі бою в Україні російську техніку.

"Це справді важливо, тому що ми в клубі держав, і коли ми отримуємо російське озброєння або озброєння інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями", – сказав Радакін.

За його словами, у Британії є фахівці, які розбирають деталі техніки на рівні криміналістів.

"Це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо забезпечити проникнення крізь їхню оборону? І це те, що ми робимо", – сказав Радакін.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому і найбільше його турбує небезпека прямого зіткнення з РФ.

Британія виступає за те,щоб союзники приєдналися до Лондона у постачанні Україні далекобійної зброї, здатної знищити російські сили за лінією фронту.