Британия изучает захваченную в Украине российскую военную технику

Великобритания разбирает и изучает захваченную в Украине российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как ей противостоять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, сообщает Sky News.

Радакин объяснил, для чего Великобритания изучает захваченную на поле боя в Украине российскую технику.

"Это действительно важно, потому что мы в клубе государств, и когда мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями", – сказал Радакин.

По его словам, в Британии разбирают детали на уровне криминалистов.

"Это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение сквозь их оборону? И это то, что мы делаем", – сказал Радакин.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия будет оставаться серьезной угрозой в будущем и больше всего его беспокоит опасность прямого столкновения с РФ.

Великобритания выступает за то, чтобы союзники присоединились к Лондону в поставках Украине дальнобойного оружия, способного уничтожить российские силы за линией фронта.