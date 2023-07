Молдова засудила вихід РФ із "зернової угоди" та обстріли Одещини

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску виступив із засудженням Росії, яка вийшла із "зернової угоди" та у ніч на вівторок обстріляла південь України.

Про це Попеску написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Молдова рішуче засуджує односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, нехтуючи невпинними зусиллями ООН і Туреччини.

"Вчорашнє бомбардування Одеської області, включно з портом, розкриває російську тактику використання їжі як зброї, позбавляючи продовольства тих, хто його найбільше потребує", – заявив Попеску.

