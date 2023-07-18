В Европе жестко раскритиковали решение России выйти из "зерновой сделки"

Европейские лидеры и министры иностранных дел резко осудили выход России из Черноморской зерновой инициативы, подчеркивая, что это попытка использовать продовольственный вопрос как оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что выход России из "зерновой сделки" и обстрел Одесской области и порта Одессы – очередное доказательство того, что Россия пытается использовать продовольственный вопрос как оружие. "Россия несет полную ответственность за все последствия этих действий", – подчеркнул он.

Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative and last night's bombing of Odessa region, including the port, is another proof of the Russian criminal tactic to weaponise the food



Russia bears full responsibility for all the consequences of these actions — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 18, 2023

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон решительно осуждает решение Кремля.

"Путин использует еду как оружие... От этого решения пострадают самые бедные страны мира", – отметил Клеверли.

Putin is using food as a weapon.



The UK strongly condemns Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative.



This decision hurts the world’s poorest. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 17, 2023

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём также отметил, что Россия использует продовольственный вопрос как инструмент войны, зная, что это ударит по малообеспеченным странам.

Att Ryssland drar sig ur Svarta Havs-avtalet om spannmålsutförsel och samtidigt bombar hamnen i Odessa är ett tydligt bevis på hur Ryssland förvandlar livsmedel till ett vapen – riktat mot världens fattiga länder. Upp till kamp mot denna skurkstat!



Slava Ukraini! 🇸🇪💙🇺🇦 — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) July 18, 2023

"Нужно бороться с этим государством-изгоем", – добавил он.

Как известно, 17 июля Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.