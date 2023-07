В Европе жестко раскритиковали решение России выйти из "зерновой сделки"

Европейские лидеры и министры иностранных дел резко осудили выход России из Черноморской зерновой инициативы, подчеркивая, что это попытка использовать продовольственный вопрос как оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что выход России из "зерновой сделки" и обстрел Одесской области и порта Одессы – очередное доказательство того, что Россия пытается использовать продовольственный вопрос как оружие. "Россия несет полную ответственность за все последствия этих действий", – подчеркнул он.

Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative and last night's bombing of Odessa region, including the port, is another proof of the Russian criminal tactic to weaponise the food



Russia bears full responsibility for all the consequences of these actions