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В Европе жестко раскритиковали решение России выйти из "зерновой сделки"

Вторник, 18 июля 2023, 11:03

Европейские лидеры и министры иностранных дел резко осудили выход России из Черноморской зерновой инициативы, подчеркивая, что это попытка использовать продовольственный вопрос как оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что выход России из "зерновой сделки" и обстрел Одесской области и порта Одессы – очередное доказательство того, что Россия пытается использовать продовольственный вопрос как оружие. "Россия несет полную ответственность за все последствия этих действий", – подчеркнул он.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон решительно осуждает решение Кремля.

"Путин использует еду как оружие... От этого решения пострадают самые бедные страны мира", – отметил Клеверли.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём также отметил, что Россия использует продовольственный вопрос как инструмент войны, зная, что это ударит по малообеспеченным странам.

"Нужно бороться с этим государством-изгоем", – добавил он.

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Как известно, 17 июля Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.

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Зерновой кризис