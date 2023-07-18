Макрон готує перестановки в уряді, прем'єрка залишиться – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом готує зміни у складі уряду, але прем’єрка Елізабет Борн збереже свою посаду.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Le Figaro.

Журналісти неофіційно дізналися, що Макрон вирішив залишити Елізабет Борн на посаді прем’єра "задля стабільності" та нещодавно повідомив її про це.

Зі свого боку Елізабет Борн після підтвердження від Макрона повідомила, що хотіла би деяких змін в уряді та передасть президенту свої пропозиції цього тижня.

"Перестановки можуть відбутися найближчими днями, масштаби поки невідомі", – зазначає видання.

Раніше ЗМІ дізналися, що у вівторок Макрон запрошує міністрів із їхніми дружинами чи чоловіками на вечерю до Єлисейського палацу.

Хоча такі зустрічі перед літньою паузою у роботі є доволі традиційними, цього разу журналісти пов’язали її з можливими змінами в уряді.

Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також – несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.