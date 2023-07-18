ЄСПЛ зобов’язав Молдову сплатити 9500 євро несправедливо звільненій судді 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення на користь колишньої судді Апеляційного суду, нині судді Конституційного суду Молдови Домніки Маноле, визнавши, що держава порушила її право на вільне висловлення думки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

ЄСПЛ встановив, що влада Молдови порушила її право на вільне висловлення думки, коли Домніку Маноле у 2017 році звільнили з посади судді Апеляційного суду.

Згідно з рішенням, держава повинна буде сплатити судді 9500 євро компенсації, з яких 4500 – морального відшкодування та 5000 євро за витрати на судовий процес.

Маноле звернулася у ЄСПЛ після того, як Вища рада магістратів звільнила її з посади через те, що Маноле повідомила ЗМІ аргументи з судового рішення.

У 2017 році Маноле з колегами розглядала позов тодішнього спікера парламенту проти видання Jurnal de Chisinau. Маноле видала окремий від інших суддів висновок у справі і після запитань журналістів повідомила їм деякі деталі зі свого висновку, який згодом мали опублікувати разом з мотивованим рішенням. Її коментар включили до статті.

Вища рада магістратів запропонувала президенту звільнити Маноле на тій підставі, що вона порушила закон.

Маноле спробувала оскаржувати рішення у національних судах, але врешті звернулася до ЄСПЛ, наполягаючи, що її відставка стала "протиправною атакою на її право повідомляти інформацію про тему, що становить суспільний інтерес". Суддя вимагала 50 тисяч євро компенсацій за втрачену потенційну зарплату та 20 тисяч євро моральних відшкодувань. Влада Молдови доводила, що суддя не може вимагати матеріальної компенсації і просить надмірні відшкодування за моральну шкоду.

Нагадаємо, також ЄСПЛ 18 липня у повному обсязі відхилив усі претензії Росії до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.