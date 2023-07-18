ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 9500 евро несправедливо уволенной судье

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу бывшей судьи Апелляционного суда, ныне судьи Конституционного суда Молдовы Домники Маноле, признав, что государство нарушило её право на свободное выражение мнения.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

ЕСПЧ установил, что власти Молдовы нарушили ее право на свободное выражение мнения, когда Домнику Маноле в 2017 году уволили с должности судьи Апелляционного суда.

Согласно решению, государство должно будет выплатить судье 9500 евро компенсации, из которых 4500 – морального возмещения и 5000 евро за расходы на судебный процесс.

Маноле обратилась в ЕСПЧ после того, как Высший совет магистратов уволил ее с должности из-за того, что Маноле сообщила СМИ аргументы из судебного решения.

В 2017 году Маноле с коллегами рассматривала иск тогдашнего спикера парламента против издания Jurnal de Chisinau. Маноле выдала отдельное от других судей заключение по делу и после вопросов журналистов сообщила им некоторые детали из своего заключения, которое впоследствии должны были опубликовать вместе с мотивированным решением. Ее комментарий включили в статью.

Высший совет магистратов предложил президенту уволить Маноле на том основании, что она нарушила закон.

Маноле попыталась обжаловать решение в национальных судах, но в конце концов обратилась в ЕСПЧ, настаивая, что ее отставка стала "противоправной атакой на ее право сообщать информацию о теме, представляющей общественный интерес". Судья требовала 50 тысяч евро компенсаций за утраченную потенциальную зарплату и 20 тысяч евро моральных возмещений. Власти Молдовы доказывали, что судья не может требовать материальной компенсации и просит чрезмерные возмещения за моральный ущерб.

Напомним, также ЕСПЧ 18 июля в полном объеме отклонил все претензии России к Украине по жалобе, которую она подала в 2021 году.