Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": зараз ключовий момент у війні, підтримка України триватиме

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн, заявив, що союзники не зупиняться доки Україна не отримає потрібне їй озброєння і боєприпаси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російська війна вибору триває вже понад 500 днів, вона є повністю неспровокована, непотрібна і несправедлива", – наголосив Остін.

За його словами, Росія продовжує невибіркові бомбардування українських міст, вбиваючи невинних мирних жителів, у тому числі дітей.

"Через понад рік війни весь світ бачить, що Росія не здатна досягти цілей своєї загарбницької війни", – зазначив глава Пентагону.

"Український контрнаступ позначає ключовий момент у цій трагічній війні. ЗСУ взяли ініціативу у відновленні контролю над суверенною територією України", – додав він.

Він нагадав, що українська боротьба за свободу це марафон, а не спринт.

"Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, боєприпасів і ми не збираємося зупинятися. Хай ніхто не дасть ввести себе в оману, ми продовжимо наші зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує і ми продовжуватимемо підтримувати захисників України, як це було з самого початку російського вторгнення", – заявив Остін.

За його словами, учасники контактної групи продовжать надавати навчання, обладнання для ЗСУ, щоб допомогти їм у захисті України і протистояти агресії у майбутньому.

"Україна бореться за своє існування, ставки дуже високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як і всі члени цієї контактної групи", – наголосив Остін.

Як повідомлялося, міністри оборони України та Сполучених Штатів Олексій Резніков і Ллойд Остін провели телефонну розмову в понеділок напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

Перед тим міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Про підсумки останнього "Рамштайну", який відбувся в червні, читайте детально в матеріалі "ЄвроПравди" з Брюсселя.