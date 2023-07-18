У Пентагоні запевнили, що конфіденційні листи не потрапили до Малі

У Пентагоні заявили, що жоден з листів, які через одрук були помилково відправлені до Малі, не надсилався з офіційних електронних адрес відомства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, Пентагон заблокував можливість надсилати листи на адреси із доменом адреси .ml зі своїх e-mail як запобіжний захід. Вона не змогла відповісти, коли саме були запроваджені такі заходи.

"Коли ви надсилаєте електронного листа з електронної адреси Міністерства оборони на адресу .ml, він повертається назад. Отже, з адрес Міністерства оборони не можна надіслати листа на таку адресу", – зазначила представниця Пентагону.

Водночас Сінгх зауважила, що листи з особистих акаунтів, таких як Gmail або Yahoo, могли бути відправлені на адреси із доменом .ml.

Раніше повідомлялося, що мільйони електронних листів американських військових були переслані до Малі через "одрук", що призвело до витоку дуже чутливої інформації, в тому числі дипломатичних документів, податкових декларацій, паролів і даних про подорожі офіцерів США.