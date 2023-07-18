В Пентагоне заверили, что конфиденциальные письма не попали в Мали

В Пентагоне заявили, что ни одно из писем, которые из-за отпечатки были ошибочно отправлены в Мали, не отправлялось с официальных электронных адресов ведомства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Пентагон заблокировал возможность отправлять письма на адреса с доменом адреса .ml из своих e-mail в качестве меры предосторожности. Она не смогла ответить, когда были введены такие меры.

"Когда вы отправляете электронное письмо с электронного адреса Министерства обороны на адрес .ml, оно возвращается обратно. Следовательно, с адресов Министерства обороны нельзя отправить письмо на такой адрес", – отметила представительница Пентагона.

В то же время Сингх отметила, что письма с личных аккаунтов, таких как Gmail или Yahoo, могли быть отправлены на адреса с доменом .ml.

Ранее стало известно, что миллионы электронных писем американских военных были пересланы в Мали из-за "опечатки", что привело к утечке очень чувствительной информации, в том числе дипломатических документов, налоговых деклараций, паролей и данных о поездках офицеров США.