Пентагон помилково відправляв свої конфіденційні листи до проросійського Малі

Мільйони електронних листів американських військових були переслані до Малі через "одрук", що призвело до витоку дуже чутливої інформації, в тому числі дипломатичних документів, податкових декларацій, паролів і даних про подорожі офіцерів США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що замість введення в полі адресата домену .MIL, який присвоєний усім електронним адресам американських військових, вводився домен .ML — ідентифікатор країни Малі.

За даними FT, інтернет-підприємець Йоганнес Зурб'єр із Нідерландів виявив проблему понад 10 років тому. З 2013 року він мав контракт на управління національним доменом Малі і в останні місяці зібрав 117 тисяч неправильно направлених електронних листів.

На початку місяця Зурб'єр надіслав лист, у якому наголосив, що "цей ризик реальний і ним можуть скористатися вороги США".

У понеділок, 17 липня, контроль над доменом .ML повернувся від Зурб'єра до уряду Малі, який тісно пов’язаний з Росією, тож влада країни зможе збирати дані з неправильно направлених електронних листів.

Деякі повідомлення містять дуже чутливі дані про американських військовослужбовців, контрактників та їхні сім'ї.

Близько десятка осіб помилково попросили надіслати в Малі паролі для відновлення системи розвідувальної спільноти.

Також надсилали паролі, необхідні для доступу до документів, розміщених на безпечному файлообміннику Міністерства оборони.

Багато електронних листів надійшло від приватних підрядників, які працюють з американськими військовими.

Один військово-морський агент ФБР випадково відправив у Малі термінового турецького дипломатичного листа до Держдепартаменту США щодо можливих операцій Робітничої партії Курдистану (РПК) проти інтересів Туреччини у США. Також у листуванні був "делікатний" брифінг про спроби Корпусу вартових ісламської революції Ірану використати іранських студентів і програму обміну повідомленнями Telegram для шпигунства у США.

Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра підозрюється у зливі секретних документів США, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

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