В Британии предупредили о рисках внутреннего терроризма

Министерство внутренних дел Великобритании предупреждает о том, что в стране растет риск внутреннего терроризма.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила глава британского МВД Суэлла Браверман, представляя антитеррористическую стратегию CONTEST, которая была обновлена впервые за последние пять лет, сообщает Sky News.

По словам Браверман, сейчас Британия стоит перед "внутренней террористической угрозой, которая является менее предсказуемой, ее труднее обнаружить и расследовать".

Также она упомянула о "постоянной угрозе со стороны исламистских террористических группировок за рубежом, которая развивается", и "оперативной среде, в которой технологии продолжают создавать как возможности, так и риски для наших антитеррористических усилий".

Именно поэтому, по словам министра, в британском правительстве считают, что "риск терроризма снова растет".

Стратегия CONTEST существует с 2003 года и последний раз была обновлена в 2018 году после пяти террористических атак в 2017 году, среди которых взрывы на Манчестер Арене во время концерта и теракт на Лондонском мосту.

В нынешнем обзоре подчеркивается, что "основная внутренняя террористическая угроза" исходит от "исламистского терроризма".

Ранее сообщалось, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе во вторник согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.