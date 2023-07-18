У Британії вийде з в'язниці жінка, яка перервала вагітність пізніше дозволеного строку

Суд у Лондоні скоротив термін ув’язнення для 45-річної Карли Фостер, яка була засуджена через незаконне придбання таблеток для переривання вагітності після 24-го тижня, що в Британії є кримінальним злочином.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Фостер, яка виховує трьох дітей, раніше визнала, що під час пандемії COVID незаконно зробила аборт на 32-34 тижнях вагітності.

Препарати для медикаментозного аборту жінка отримала від благодійної організації – Британської консультативної служби з питань вагітності (BPAS), збрехавши їм про термін вагітності.

У червні Фостер засудили до 28-місячного ув'язнення, але апеляція переглянула вирок і скоротила його удвічі – до 14 місяців, також зобов’язавши жінку до 50 годин громадських робіт.

Колегія із трьох суддів ухвалила рішення, серед іншого, через те, що під час ув’язнення Фостер відмовили в будь-якій формі спілкування з її дітьми, один з яких має розлад аутистичного спектра.

"Це дуже сумна справа... Це справа, яка вимагає співчуття, а не покарання, і в якій утримання пані Фостер під вартою не принесе ніякої користі", – прокоментувала одна із суддів Вікторія Шарп.

Виконавча директорка BPAS Клер Мерфі привітала рішення суду, яке, за її словами, визнало, що нинішнє законодавство Британії щодо абортів "не відповідає цінностям сучасного суспільства".

Минулого місяця в Лондоні тисячі активістів за права на аборт пройшли маршем від будівлі королівського суду до урядового кварталу, вимагаючи декриміналізувати аборти й звільнити засуджену тоді Фостер.

Британський закон про аборти від 1861 року (з внесеними до нього в 1967 і 1991 роках поправками) дозволяє аборт тільки до 24-го тижня вагітності.