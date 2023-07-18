В Британии выйдет из тюрьмы женщина, прервавшая беременность позже разрешенного срока

Суд в Лондоне сократил срок заключения для 45-летней Карлы Фостер, которую посадили за незаконное приобретение таблеток для прерывания беременности после 24-й недели, что в Британии является уголовным преступлением.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Фостер, которая воспитывает троих детей, ранее признала, что во время пандемии COVID незаконно сделала аборт на 32-34 неделях беременности.

Препараты для медикаментозного аборта женщина получила от благотворительной организации – Британской консультативной службы по вопросам беременности (BPAS), солгав им о сроке беременности.

В июне Фостер приговорили к 28-месячному заключению, но апелляция пересмотрела приговор и сократила его вдвое – до 14 месяцев, также обязав женщину к 50 часам общественных работ.

Коллегия из трех судей приняла решение, среди прочего, из-за того, что во время заключения Фостер отказали в любой форме общения с ее детьми, один из которых имеет расстройство аутистического спектра.

"Это очень печальное дело... Это дело, которое требует сострадания, а не наказания, и в котором содержание госпожи Фостер под стражей не принесет никакой пользы", – прокомментировала одна из судей Виктория Шарп.

Исполнительный директор BPAS Клэр Мерфи приветствовала решение суда, которое, по ее словам, признало, что нынешнее законодательство Британии в отношении абортов "не соответствует ценностям современного общества".

В прошлом месяце в Лондоне тысячи активистов за права на аборт прошли маршем от здания королевского суда до правительственного квартала, требуя декриминализировать аборты и освободить осужденную тогда Фостер.

Британский закон об абортах от 1861 года (с внесенными в него в 1967 и 1991 годах поправками) разрешает аборт только до 24-й недели беременности.