П'ять країн попросять ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

П'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина – в середу спільно звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

"Ми їдемо до Варшави, щоб зміцнити співпрацю п'яти країн і підписати декларацію або угоду, в якій ми попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня", – сказав міністр сільського господарства Угорщини.

Як зазначає агентство, центральноєвропейські країни побоюються, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення вузьких місць у цих п'яти країнах.

Напередодні Надь заявив, що п'ять країн проситимуть залишити заборону на імпорт чотирьох українських продуктів – пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – поки що без змін, а транзитні поставки продовжуватимуться.

Утім, за його словами, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина також обговорюватимуть варіант, коли вони можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її величезний розмір, все, що вона виробляє та експортує до Європи, збурює ринок. Така ж ситуація з курячим м'ясом, яйцями, медом", – сказав Надь.

"Ми прагнемо зберегти заборону на ці чотири продукти, і, ймовірно, буде домовленість про те, що країни в індивідуальному порядку можуть просити ЄС ввести заборону на додаткову продукцію... Ось про що ми будемо говорити", -резюмував міністр.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава готова поліпшити транзит через Польщу, але Євросоюз повинен допомогти з інфраструктурою.

За словами Надя, наземне транспортування зерна є дорогим, і запропонував ЄС запропонувати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб дозволити відвантажувати зерно в альтернативні порти для уникнення навантаження на європейські ринки.

Повідомлялося, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей. Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.

Нагадаємо, 5 червня Європейська комісія продовжила заборону українського агроімпорту до 15 вересня.