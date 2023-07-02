Росія пообіцяла відповідь Румунії після видворення 40 працівників посольства

У російському МЗС пообіцяли дати відповідь на рішення Румунії скоротити російське представництво в цій країні.

Про це російському агентству "РИА Новости" заявили в МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Раніше у МЗС Румунії повідомили, що спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства РФ, а також члени їхніх сімей.

"Як раніше заявляла російська сторона, Росія дасть відповідну відповідь", – сказали в МЗС РФ.

Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.

За словами офіційних осіб, літак вилетів із шестигодинною затримкою.

8 червня Румунія оголосила, що РФ має скоротити свій дипломатичний на 40 осіб.

Російську сторону було поінформовано про те, що вона має не більше 30 днів на виконання рішення про видворення.

Як зазначили у МЗС Румунії, це рішення "відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку агресивної війни Російської Федерації проти України".