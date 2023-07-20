Полиция Берлина предупредила, что в южном пригороде может разгуливать львица

В ночь на четверг, 20 июля, полиция Берлина разослала предупреждение о том, что в южном пригороде немецкой столицы разгуливает крупный хищник, вероятно, львица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Местных жителей призвали не выходить из дома и не выпускать домашних животных.

Правоохранители отметили, что неизвестного хищника заметили ночью: очевидец сообщил о большой кошке, которую видел в кустах. По их мнению, этим хищником может быть львица.

Другие свидетели сняли на видео, как хищница преследует и убивает дикого кабана.

Полиция сообщила, что для поисков животного задействовали вертолеты.

Напомним, этой весной власти немецкой земли Бавария решили облегчить отстрел волков после того, как фермеры пожаловались, что их скот на альпийских пастбищах становится добычей хищников.