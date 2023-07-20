ЄС розширив санкції за порушення прав людини в Росії 

Європейський Союз заявив у четвер, що вводить обмежувальні заходи проти 18 осіб і 5 організацій за порушення прав людини в Афганістані, Південному Судані, Центральноафриканській Республіці, Україні та Росії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Зокрема, під санкції потрапили керівники афганських міністерств освіти та юстиції від "Талібану", а також виконуючий обов’язки голови Верховного суду через їхню роль у позбавленні афганських дівчат і жінок права на освіту, доступу до правосуддя та рівного ставлення до чоловіків і жінок.

Також ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 12 інших осіб та 5 організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Росії.

Заходи спрямовані проти тих, хто зловживав технологією розпізнавання облич для масових свавільних арештів у Росії, а також призвів до політично вмотивованих рішень проти опозиційних політиків, демократичних активістів і критиків Кремля, таких як Алексєй Навальний та Владімір Кара-Мурза.

До списків потрапили особи, які входять до керівництва Москви, зокрема, віцемер Наталія Сергуніна, а також компанії, які організовують тендери на постачання систем розпізнавання облич.

До санкційного переліку потрапили особи, відповідальні за управління колонією, де утримується Навальний, і співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ), особисто причетний до спроби вбивства Владіміра Кара-Мурзи із застосуванням нейротоксину.

"ЄС засуджує погіршення ситуації з правами людини в Росії. Невиправдана і неспровокована загарбницька війна Росії проти України посилила внутрішні репресії в Росії, різко обмеживши свободу думки і вираження поглядів, свободу ЗМІ та запровадивши військову цензуру", – заявила Рада ЄС.

Раніше у четвер Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.

Канада 20 липня оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в рамках останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну.