Китайські хакери зламали електронні скриньки топ-дипломатів США

Пов’язані з Китаєм хакери зламали обліковий запис електронної пошти посла США в Китаї та помічника держсекретаря у справах Східної Азії в рамках нещодавньої цілеспрямованої кампанії зі збору розвідданих.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Хакери отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса та помічника держсекретаря у справах Східної Азії Даніеля Крітенбрінка. Ці двоє дипломатів є двома найвищими посадовими особами Державного департаменту, які потрапили в шпигунську кампанію, розкриту минулого тижня, зазначило одне із джерел видання.

Крітенбрінк супроводжував держсекретаря Ентоні Блінкена в його поїздці до Китаю місяць тому. Крітенбрінк, Бернс і Блінкен відвідали зустрічі з високопоставленими посадовцями Китаю та китайським лідером Сі Цзіньпіном. Перед переговорами на високому рівні в Пекіні Крітенбрінк очолив поїздку менш високопоставлених посадовців до Китаю.

Обліковий запис електронної пошти міністра торгівлі Джини Раймондо також було зламано в результаті атаки, заявили раніше офіційні особи США.

Вважають, що хакери скомпрометували щонайменше сотні тисяч окремих електронних листів уряду США, за словами людей, обізнаних із ситуацією.

Незважаючи на те, що скриньки Бернса та Крітенбрінка містили несекретні електронні листи, хакери могли отримати інформацію про плани США щодо нещодавньої серії візитів до Китаю, а також про внутрішні переговори про політику США щодо свого суперника.

Оцінка кількості окремих електронних листів, до яких хакери отримали доступ, є приблизною та може зрости, зазначили джерела.

"З міркувань безпеки ми наразі не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою. Департамент постійно відстежує активність у наших мережах і реагує на неї. Наше розслідування триває, і наразі ми не можемо надати додаткові подробиці", – прокоментував речник Держдепу.

У середині липня Сполучені Штати повідомили про кібернапад на поштовий сервер Державного департаменту на тлі повідомлень ЗМІ, що це зробив Китай.

Раніше корпорація Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.